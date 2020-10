"Ospedale Mugello, nessun focolaio". Tre medici positivi

Nessun focolaio infettivo di Covid 19 si è verificato all’ospedale del Mugello, diversamente da quanto riportato questa mattina su alcuni organi di stampa. Presso il presidio di Borgo San Lorenzo sono risultati positivi al tampone 3 medici, nell’ambito di uno dei controlli periodici a cui si sottopone il personale medico e sanitario ospedaliero e tale caso non è in alcun modo assimilabile a un focolaio. Come da procedura in questi casi, viene attivato l’iter che prevede che anche i pazienti con cui i medici risultati positivi sono entrati in contatto, vengano isolati in attesa del tampone.

Fonte: Asl Toscana Centro