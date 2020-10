Parrocchia Vicofaro, la Lega: "Condizioni ospiti ha agevolato contagio. Rivedere accoglienza"

"Purtroppo - afferma Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega- non ci sorprende affatto che qualche ospite della parrocchia pistoiese di Vicofaro abbia contratto il Covid-19. Infatti le condizioni in cui vengono, da tempo, ospitati numerosi immigrati, sono tali da poter, almeno potenzialmente, favorire lo sviluppo del Coronavirus. La troppa promiscuità, certamente non in linea con un naturale e previsto distanziamento interpersonale è stata, quindi, probabilmente un fattore penalizzante per le persone presenti in parrocchia. Condividiamo, quindi le preoccupazioni dei residenti, non certamente maturate solo in questi giorni e quindi riteniamo doveroso, a prescindere dall'attuale emergenza, che si riveda definitivamente il modo di operare da parte di Don Biancalani. Una reiterata e smodata accoglienza pensiamo, infatti, che non sia più accettabile."

Gruppo Lega