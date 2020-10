Premio Navicello, termine prorogato per le candidature a Capraia e Limite

È stato prorogato al 30 novembre il termine per presentare le candidature del “ Premio Navicello”, il riconoscimento che la Commissione Cultura del Consiglio Comunale assegna, a cadenza annuale, a persone fisiche o giuridiche, anche non residenti a Capraia e Limite, che, attraverso la loro attività, con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, del lavoro, delle arti, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, umanitario e filantropico, o con particolari atti di coraggio e di amore verso gli altri, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, sia servendone con disinteresse e dedizione le singole istituzioni, sia promuovendo nuove iniziative di interesse comunitario.

“La proroga - ha detto Guicciardo Del Rosso, presidente della Commissione Cultura - in previsione di un eventuale slittamento dell’assegnazione del premio, che solitamente si svolge a gennaio/febbraio, e poter organizzare la cerimonia di premiazione in presenza ottemperando alle disposizioni. Dobbiamo rispettare le norme di distanziamento, gestire gli spazi, le prenotazioni da parte del pubblico con ingresso contingentato dietro prenotazione e quindi con una tempistica diversa, proprio per poter osservare le regole in maniera rigorosa”.

L'Amministrazione comunale invita i cittadini ad inviare la propria proposta all'attenzione del Sindaco, allegando al nome della persona fisica (anche deceduta) o giuridica un curriculum attestante gli elementi informativi principali e le motivazioni della scelta. Successivamente la Commissione Cultura esaminerà la documentazione pervenuta e provvederà a svolgere l'attività istruttoria con le relative valutazioni.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa