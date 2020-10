"Presenti al futuro", il presidente Giani alla maratona online sul futuro dei borghi

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani concluderà oggi la maratona on line “Presenti al futuro. Le nuove sfide per i borghi", due giorni per discutere di come valorizzare e cambiare la prospettiva sui borghi, un grande patrimonio del nostro territori. Alle ore 16 di oggi, venerdì 16 ottobre, il presidente sarà a Loro Ciuffenna, presso i locali della Filanda e qui si confronterà con il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni. L'evento è organizzato proprio dall’associazione dei comuni nell'ambito della rassegna "Dire e Fare". L’incontro tra Regione e Anci Toscana sarà l’atto finale di una due giorni in cui sindaci, amministratori, associazioni, docenti universitari, tecnici, scrittori hanno discusso, in diverse sessioni di servizi, infrastrutture, turismo, finanziamenti, energia. Una iniziativa in cui è emersa l’esigenza di mantenere e valorizzare il grande patrimonio storico, artistico e culturale dei borghi e l’elevata qualità della vita, il tutto però con una capacità di rispondere alle sfide di una società in trasformazione in termini di infrastrutture e servizi.

L'indirizzo per seguire i lavori on line è https://youtu.be/G0744fEQlPY

Fonte: Regione Toscana