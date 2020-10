Prestiti personali: cosa propone Compass

Compass è la società finanziaria specializzata in credito al consumo del Gruppo Mediobanca che presenta un profilo ormai consolidato sul mercato. Fra le varie finanziarie per prestiti personali, offre diverse modalità per ottenere un finanziamento: è possibile infatti accedere direttamente dal sito ed effettuare la richiesta on line, oppure compilare il form che fissa un appuntamento in agenzia.

Il vantaggio di quest'ultima opzione è dato dal fatto che si avrà un consulente dedicato, con il quale si potranno chiarire tutti gli aspetti necessari e sarà possibile ottenere il prestito in un solo giorno, presentando la documentazione richiesta e soddisfacendo i requisiti.

La flessibilità dei prestiti personali Compass

Compass consente di ottenere fino a 30000 euro per progetti a breve o lungo termine o semplicemente eroga prestiti personali per liquidità, con formule flessibili e personalizzate, che consentono per esempio di definire l'importo delle rate e la durata del finanziamento e, con alcune tipologie di prestito, persino modificare la rata e saltarne una.

I finanziamenti sono rivolti a lavoratori dipendenti, autonomi o pensionati. Il prestito personale per stranieri ha come unici requisiti la residenza in Italia da almeno un anno e l'eventuale permesso di soggiorno valido. Vediamo di seguito quali sono le proposte di Compass.

Ottimo

E' l'offerta standard: è possibile richiedere fino a 30000 euro che potranno essere erogati in un giorno presentandosi in filiale. Grazie all'aiuto di un esperto sarà possibile concordare la durata del finanziamento e l'importo della rata che corrisponde alle proprie esigenze.

Compass offre anche facoltativamente un'assicurazione che potrà essere integrata al proprio prestito, se si desidera proteggersi da eventuali avversità ed è applicabile a tutte le tipologie di finanziamento.

Total Flex

E' il prestito che presenta più opportunità di rateizzazione: oltre a scegliere la più conveniente è possibile decidere se diminuire l’importo della rata, in qualunque momento nel corso del finanziamento, allungando i tempi di rimborso. Un'altra opzione è data dalla facoltà di saltare una rata all'anno, fino a 5 volte nel corso del prestito, e metterla in coda al finanziamento.

Nel caso si decidesse di estinguere i pagamenti in un'unica soluzione invece, non ci saranno costi aggiuntivi. L'importo massimo erogabile è sempre di 30000 euro.

Jump

Lo dice la parola stessa, è il prestito, fino a 30000 euro, che consente di saltare, una volta l'anno, il pagamento di una rata, fino a un massimo di 5 volte, senza alcun costo aggiuntivo. Servirà semplicemente la comunicazione di voler posporre il pagamento, che verrà inserito al termine della durata del finanziamento.

Consolido

E' prassi comune acquistare beni o servizi a rate e spesso ci si ritrova con molte scadenze e interessi per ogni pagamento, non sempre facilmente gestibili.

ll Prestito Consolido Compass è dedicato a coloro che hanno più finanziamenti in corso e che desiderano accorparli in un'unica rata, con un solo interlocutore finanziario. Oltre ad estinguere i finanziamenti precedenti, è possibile richiedere un importo aggiuntivo a beneficio della propria liquidità.

Quali sono i documenti richiesti, i requisiti e le modalità di rimborso

Per richiedere uno qualunque dei prestiti personali Compass, è necessario essere maggiorenni ed estinguere il finanziamento entro i 75 anni. La documentazione prevede carta d'identità e codice fiscale o tessera sanitaria o carta dei servizi. Per i pensionati sarà necessario esibire l'ultimo cedolino della pensione, per i lavoratori dipendenti l'ultima busta paga e per i lavoratori autonomi l'ultima dichiarazione dei redditi.

Se stranieri, oltre ai documenti citati, il permesso di soggiorno. L'erogazione del prestito avverrà a scelta tramite bonifico bancario o assegno. Per le modalità di rimborso si potrà decidere se effettuarlo tramite addebito su conto corrente bancario o postale, oppure con bollettini pagabili presso i punti SisalPay, LisPaga, QuiPay, Uffici Postali e Grande Distribuzione.