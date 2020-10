Puntocomune, informazioni e appuntamenti anche via Whatsapp a Scandicci

PUNTOCOMUNE entra anche su WhatsApp, per informazioni e appuntamenti con i servizi del Comune di Scandicci.

Da venerdì 16 ottobre 2020 i cittadini possono infatti comunicare gratuitamente e direttamente con il Punto Comune di Scandicci al numero 3663436633, chiedendo informazioni e prendendo appuntamenti attraverso WhatsApp.

Il servizio sarà attivo negli orari di apertura dell'Ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,30 e sabato dalle 8 alle 12,30 (i messaggi arrivati al di fuori dell’orario riceveranno risposta alla riapertura del servizio).

Per usufruire del servizio è sufficiente salvare il numero di telefono 3663436633 nella rubrica del proprio cellulare.

Il servizio è gratuito e anonimo ed è oggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini.

Ricordiamo che nel rispetto delle norme anticovid per accedere ai servizi del Comune di Scandicci i cittadini possono prendere appuntamento contattando il PUNTOCOMUNE via telefono (0557591.711/712/713 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,30 e il sabato dalle 8 alle 12,30), per email a puntocomune@comune.scandicci.fi.it , oppure, dal 16.10.2020, via WhatsApp al numero 3663436633.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa