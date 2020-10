Solidarietà alimentare, Arci Valdera farà ancora la sua parte

Un nuovo gesto concreto in supporto di quelle fasce di popolazione più colpite dall’emergenza Covid arriva dall’Arci Valdera e dalla sua rete di Circoli e Case del Popolo, con un significativo quantitativo di generi alimentari e beni di prima necessità donato all’Emporio civico di solidarietà alimentare di Pontedera, la realtà che costituisce una sorta di hub della solidarietà per un territorio molto vasto, ideata dal Comune di Pontedera e gestita dalla Cooperativa Arnera.

6 pallet di beni di prima necessità per un totale di più di 3.000 di spesa, il risultato di un’azione di raccolta fondi diffusa, di progettazione e di fundraising per reperire risorse da destinare ai bisogni del territorio e a quei cittadini che con il prolungarsi dell’emergenza sanitaria stanno vivendo un sensibile peggioramento delle proprie condizioni familiari, con la frattura di bilanci familiari, iter lavorativi e percorsi di vita.

Già nei mesi scorsi l’Arci con la sua rete di Circoli e Case del Popolo aveva dato vita al progetto Buone Pratiche Solidali, un insieme di punti di raccolta per donazioni di beni di prima necessità e di azioni di solidarietà, mettendo a disposizione delle comunità le proprie strutture e la propria ricchezza in termini di volontari, dirigenti e soci, attivi sui territori.

Un ulteriore passo dunque ed un impegno che si rinnova per un’associazione che mette al centro il benessere delle persone e che prova insieme alle altre associazioni e alle amministrazioni a costruire risposte efficaci ad una crisi che nessuno ha mai vissuto prima e che ci metterà ancora alla prova nei prossimi mesi.

I precari, chi è disoccupato, in cassaintegrazione o costretto a lavorare in nero, i tanti giovani professionisti e partite iva, le famiglie con figli piccoli, le persone non autosufficienti o affette da disabilità, gli anziani, i senza fissa dimora, i migranti: ecco chi sarà a pagare il prezzo più alto dell’emergenza Coronavirus.

L’Arci, con i suoi Circoli e Case del Popolo è pronta a fare ancora la sua parte rinnovando il proprio impegno e moltiplicando le azioni di solidarietà, di mutualismo e di “welfare leggero” perché nessuno resti indietro. Perché la solidarietà e l’affermazione al diritto ad una vita dignitosa è la sola via che abbiamo per uscirne, insieme.

