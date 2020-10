A.P.E.S., ricevimento degli utenti solo previo appuntamento telefonico

A partire da lunedì 19 ottobre e fino al 30 ottobre 2020, l’accesso alla struttura di A.P.E.S. da parte degli utenti sarà consentita esclusivamente previo appuntamento telefonico (050/505711). Il Provvedimento dell’Azienda pisana edilizia sociale è stato adottato, visto il DPCM del 13 ottobre scorso, al fine di evitare assembramenti nei luoghi al chiuso nei quali viene solitamente svolto il ricevimento al pubblico. A.P.E.S., a preventiva tutela della salute, invita gli utenti a non recarsi personalmente agli sportelli, contattando telefonicamente gli uffici che provvederanno prioritariamente ad espletare i servizi mediante consulenza telefonica, limitando le necessità di contatto all’essenziale (ad es. per consegna o ritiro di documentazione cartacea, per sottoscrizioni documentali ecc.).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa