Conservatorio Rinaldo Franci di Siena, tornano le lezioni in presenza e sicurezza

Prenderanno il via da lunedì 19 ottobre le lezioni del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena, in attesa dell’apertura dell’Anno accademico che si svolgerà con una cerimonia pubblica il 20 novembre al Teatro dei Rinnovati. Dopo circa sette mesi le lezioni si svolgeranno nuovamente in presenza, nel rispetto delle normative anti-Covid, grazie a una nuova organizzazione degli spazi e degli accessi che rimarranno contingentati per accogliere gli studenti dei corsi accademici e propedeutici da ottobre, mentre gli allievi dei corsi base da novembre. Nonostante la Pandemia il numero di iscritti è rimasto invariato rispetto agli altri anni ed è addirittura aumentato per i corsi di primo livello con 34 nuovi allievi e per quelli di secondo livello con 23 nuove iscrizioni.

‘Siamo orgogliosi – afferma Antonio Ligios, direttore del Rinaldo Franci - di essere tra i non molti istituti musicali in Italia a riprendere le lezioni di strumento e canto in presenza. Lo facciamo in tutta sicurezza per garantire ai nostri ragazzi di tornare a svolgere l’attività di produzione artistica che per il nostro Istituto è strettamente correlata alla didattica. La cerimonia di apertura dell’anno accademico del 20 novembre prossimo avrà più che mai un valore simbolico con il ritorno in scena dal vivo della nostra orchestra al Teatro dei Rinnovati, cuore della città. Chiaramente ci saranno delle limitazioni per il pubblico che, almeno per questa fase, è stato fissato dall’attuale normativa in un massimo di 200 persone. Il nostro Istituto garantirà però la diretta in streaming sul nostro sito e sui canali social, grazie anche alla recente generosa donazione di apparecchiature audio-video del Rotary Club Pisa e della Rotary Foundation che ci consentiranno di gestire al meglio gli eventi trasmessi in streaming’.

“Fin dall’estate abbiamo lavorato duramente – afferma Miranda Brugi, presidente del Rinaldo Franci – per garantire ai nostri studenti, docenti e dipendenti la riapertura dell’Istituto in completa sicurezza. Abbiamo riorganizzato gli spazi, soprattutto quelli comuni, mettendo a disposizione l’auditorium e l’aula multimediale per fare musica da camera. Il 2020 è stato un anno durissimo che ci ha costretti a cancellare eventi musicali importanti, come il Franci Festival. Oggi siamo pronti a iniziare un nuovo anno accademico, riprogrammando il Franci Festival, i concerti dell’orchestra, gli altri eventi che hanno come protagonisti gli studenti, i concorsi per l’assegnazione delle borse di studio, con la consapevolezza che non sarà facile, ma che il nostro Istituto ha fatto di tutto e farà di tutto per continuare a garantire che la musica non si fermi. Un sentito grazie al Comune di Siena che ci ha concesso il Teatro dei Rinnovati per aprire il nostro Anno accademico il prossimo 20 novembre”.

Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com, seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e Twitter.

Fonte: Ufficio Stampa