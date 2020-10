Covid19, nuove regole di accesso agli uffici comunali di Quarrata

Alla luce dell'evoluzione dei contagi da Covid19, a partire da lunedì 19 ottobre, il Comune di Quarrata adotterà nuove disposizioni di regolamentazione interna e nuove modalità di accesso agli uffici comunali da parte dei cittadini.

Sarà da privilegiare il contatto da remoto (tramite telefono e email) e, per i casi nei quali risulti necessario il colloquio in presenza, questo sarà possibile soltanto su appuntamento. Per accedere agli uffici, quindi, non sarà più possibile andare direttamente in Comune, ma prima sarà necessario telefonare all’ufficio per fissare data e orario dell’appuntamento, lasciando i propri nome, cognome e numero di telefono. Fanno eccezione i principali uffici di sportello del Comune, quali l’ufficio Protocollo, l’ufficio Anagrafe, lo sportello della Polizia Municipale, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, lo sportello Tributi, ai quali sarà possibile accedere – se strettamente necessario - anche senza appuntamento ma, anche in questo caso, seguendo specifici protocolli di prevenzione: misurazione della temperatura, sanificazione delle mani, utilizzo della mascherina, mantenimento delle distanze e/o adozione di appositi divisori a protezione. A tal fine, presso la sala di ingresso del palazzo di piazza della Vittoria (sede, tra l’altro, degli sportelli Anagrafe e Tributi) sarà collocato un dispositivo termo-scanner. I numeri di telefono e gli indirizzi email dei singoli uffici si trovano sul sito internet del Comune, nella sezione dedicata: Home→ Il Comune→ Gli uffici→ Telefono e posta elettronica (https://bit.ly/31fuXXy).

Queste nuove disposizioni sono a tutela di tutti i cittadini, sia di chi lavora in Comune che di chi vi accede come utente.

Fonte: Comune di Quarrata