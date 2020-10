Fotografia, musica, teatro e arti performative: la settimana di Mad

La settimana di Mad – Murate Art District comincia con la mostra “7X7 SEVEN BY SEVEN. Transcultural Narratives from the Middle East and North Africa”, progetto originale ideato e curato da Roï Saade e prodotto da Middle East Now Festival e MAD Murate Art District, che rimane aperto al pubblico fino al 31 ottobre. Protagoniste dell'esposizione le opere di 7 giovani talentuosi fotografi mediorientali - Myriam Boulos, Sina Shiri, Abdo Shanan, Ameer Al-Shaeli, Reem Falaknaz, Erdem Varol, Mouad Abillat - riuniti per fornire una personale prospettiva visiva della loro città – Beirut, Tehran, Algeri, Baghdad, Dubai, Istanbul, Marrakesh – in un giorno specifico della settimana.

Continuano poi i pomeriggi dedicati alla musica, progettati da GAMO e Murate Art District, con il ciclo di incontri “Auditorium: lezioni concerto di musica d'oggi” a cura di Alessandro Solbiati e Francesco Gesualdi realizzati con il sostegno di Regione Toscana e Comune di Firenze e con il supporto di Fondazione Ente Cassa, che anticipano la 41ª edizione del GAMO international Festival (in programma a novembre e dicembre). Il 21 ottobre alle 17.30 appuntamento con “Rapporto della musica con la sacralità tra il XX e XXI secolo”, condotto da Alessandro Solbiati con la partecipazione di Emanuela Piemonti al pianoforte che eseguirà “Regard du père” e “Regard des anges” tratti dai “Vingt regards sur l'enfant Jésus” di Olivier Messiaen e i sei Lieder sacri per pianoforte - Humilitas, Humus, Urquelle, Lied, Liebeslied e Choral – tratti da “Dulce refrigerium” di Niccolò Castiglioni ( Ingresso libero fino ad esaurimento posti. È necessaria la prenotazione: segreteria@gamo.it ).

Il 19 ottobre alle 17 torna invece l'appuntamento con “Atletica Del Cuore”, percorso gratuito di formazione sulla relazione tra arte della scena e pedagogia destinato ad educatori, docenti, formatori, studenti, operatori e artisti. L'edizione di quest'anno mette al centro della riflessione e della pratica la distanza, ovvero la nozione di spazio tra assenza e condivisione. A partire da lunedì 19 si terranno sette incontri finalizzati all'esplorazione delle forme possibili di spazio e distanza attraverso il teatro, la musica e la danza con l'obiettivo di far emergere possibili spunti operativi da riportare nelle classi e nei propri gruppi educativi ( il percorso è a numero chiuso ed è riservato ad un massimo di 13 iscritti. Info: formazione@fosca.eu) .

Mercoledì 21 ottobre alle 21 è tempo di teatro negli spazi di Mad con Lammerica, spettacolo realizzato nell'Atelier di Intemporanea 2020 con il sostegno di Publiacqua e nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2020, prodotto da Catalyst e Cinemareale, in collaborazione con MAD - Murate Art District. Lammerica è la mise en espace ispirata ai diari privati di Chiara Calda e Teresa Luongo (che provengono dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano), due donne del Novecento che hanno vissuto il periodo della migrazione italiana, interpretate per l'occasione da Giorgia Calandrini e Dafne Tinti. Lo spettacolo, frutto di un lavoro di ricerca e sperimentazione artistica, racconta due viaggi intensi di due donne comuni, uno verso l'America, l'altro verso l'Italia, attraverso un'esclusiva elaborazione scenica e sonora delle pagine dei due testi autografi. Ingresso libero, Prenotazione obbligatoria info.mad@muse.comune.fi.it

In( Ingresso Libero. Prenotazione obbligatoria sul sito intemporanea.eu)

Fonte: Ufficio Stampa