Fratelli d’Italia-cdx Empoli, sopralluogo a Pagnana: c'è bisogno di parcheggi pubblici

Sopralluogo nella frazione di Pagnana degli esponenti del coordinamento di Fratelli d’Italia-Empoli per verificare di persona le segnalazioni dei residenti.

“Dobbiamo confermare quanto segnalatoci: a Pagnana c’è una forte esigenza di parcheggi pubblici – dicono i Consiglieri comunali Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese - l’insufficienza di posti auto non è colmata neppure dall’ultimo intervento dell’amministrazione in Piazza Arno, dal momento in cui si prevede di realizzare soli 35 posti auto”.

Un problema molto sentito dalla comunità locale, le cui soluzioni prospettate sinora non sono considerate bastevoli neppure dai residenti. “Ne è compromessa la viabilità: gli automobilisti si vedono costretti a sostare le autovetture ai bordi della strada, con ciò creando blocchi nella circolazione stradale al passaggio di bus del trasporto pubblico o altri mezzi ingombranti, nonché mettendo in pericolo il transito di pedoni, ciclisti e automobilisti”.

La segnalazione dei cittadini è stata tradotta dai Consiglieri in una proposta per il Consiglio comunale che sarà discussa lunedì 19. “Riportiamo le istanze dei cittadini: richiediamo all’amministrazione di avviare uno studio di fattibilità per realizzare un ampio parcheggio pubblico nella frazione di Pagana, preferibilmente in Via della Motta, rendendosi disponibili, se fosse necessario, ad acquistare o espropriare terreni privati”.

“La realizzazione di un parcheggio – chiosano i Consiglieri di Fratelli d’Italia - sarebbe un’opera di fondamentale importanza per migliorare la qualità della vita dei cittadini della frazione, essendo essa idonea anche ad utilizzi ulteriori, per mercato rionale e per ogni altra forma pubblica di aggregazione sociale, quali sagre e spettacoli che diano maggiore vivibilità e vivacità alla frazione di Pagnana”.

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli