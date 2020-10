Getta la droga e tenta di fuggire: arrestato in piazza Garibaldi a Livorno

Ieri pomeriggio, venerdì 16 ottobre, un 27enne è stato arrestato a Livorno in piazza Garibaldi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, nordafricano residente in Italia, alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di disfarsi dello stupefacente contenuto nel cellophane lanciandolo a terra ma i carabinieri lo hanno bloccato, dopo averlo rincorso nelle vie vicine alla piazza cittadina.

L'involucro gettato dal 27enne è risultato contenere 30,07 grammi di hashish inoltre, durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto anche 125 euro, presumibilmente provenienti dall'attività di spaccio.

L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Squadra d'Intervento Operativo 6° Battaglione 'Toscana', in collaborazione con la Sezione Operativa della Compagnia di Livorno.