La strada statale 439 “Sarzanese Valdera” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località La Rosa, nel comune di Terricciola (km 74,900) in provincia di Pisa a causa di un mezzo pesante in avaria. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Al momento sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo.

Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Fonte: Anas - Ufficio stampa