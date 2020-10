Misericordia di Empoli procede nella lotta al Coronavirus: 500 tamponi in un giorno

Procede a 360 gradi l'impegno della Misericordia di Empoli nella lotta al Covid-19.

In questi giorni, in collaborazione con l’Asl, è stata attivata una postazione per effettuare tamponi drive through nel parcheggio gratuito dell’Ospedale San Giuseppe a Empoli, attiva dalle ore 8.00 alle 20.00.

Per prenotare il tampone occorre fare richiesta contattando il proprio medico curante o il pediatra.

Grazie ai volontari della Misericordia, che hanno lavorato instancabilmente giorno e notte per far sì che questa iniziativa fosse possibile, l'associazione empolese ha potuto effettuare ben 500 tamponi drive through soltanto nel primo giorno.

Fonte: Misericordia di Empoli