Morte dottor De Stefano, la lettera commossa della professoressa Calise Piro

La professoressa Laura Calise Piro scrive al dottor Alfonso De Stefano, recentemente scomparso.

"È sempre difficile e complicato scrivere qualcosa in circostanze come questa. Le parole escono con estrema difficoltà. In certi momenti è impossibile essere lucidi. Il dolore prevale su tutto. Mille pensieri, ricordi, risate, emozioni, si affastellano e fanno ripensare ai tanti momenti, condivisi con te e la tua famiglia, caro Alfonso. Ti ricorderò sempre per la tua amicizia, la tua disponibilità, simpatia, umanità, dolcezza. Un immenso abbraccio e partecipazione a Caterina, tutta la famiglia nel ricordo di un uomo e di un professionista impareggiabile. Te ne sei andato così, all'improvviso.

Ciao Alfonso, conserverò nel mio cuore straziato il ricordo di una grande persona e di un grande amico e professionista".

Paola Calise Piro