Ponte di via Menconi a Carrara, riapertura il 27 ottobre

Sono in fase di ultimazione i lavori al ponte di via Menconi ad Avenza. Venerdì pomeriggio l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Carrara Andrea Raggi ha effettuato un sopralluogo sul sito insieme ai tecnici della Regione Toscana incaricati di seguire lo sviluppo del progetto. Ciò che è emerso dal sopralluogo è che la struttura portante del ponte è stata conclusa: ora inizieranno gli interventi legati all'allaccio dei sottoservizi e alle rifiniture necessarie per rendere il ponte fruibile anche ai pedoni. “I tecnici della Regione ci hanno comunicato che per martedì 27 ottobre è prevista l'apertura parziale a senso unico del ponte al transito dei veicoli leggeri. La scadenza va intesa salvo intoppi legati al maltempo: ricordo che da agosto ad abbiamo registrato 10 allerta meteo e si sono verificate diverse giornate di pioggia che hanno inevitabilmente ritardato la fine dei lavori” spiega l'assessore ai lavori pubblici, Andrea Raggi. Per permettere il proseguimento dei lavori, verrà temporaneamente chiuso il transito pedonale lungo via Menconi lato Sarzana. Per raggiungere l'altro lato della strada, i cittadini potranno continuare a servirsi della passerella pedonale allestita dalla Regione all'altezza di Chiasso Finelli. La ditta incaricata dei lavori e il personale della Regione presente nel cantiere si sono resi disponibili a fornire tutte le informazioni necessarie ai passanti che si trovano a circolare in quell'area". "Ciò che tengo a ribadire – conclude Raggi - è che come tutti i cantieri in cui si opera all'esterno le scadenze dei lavori sono dettate dalle condizioni meterologiche".

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio Stampa