Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato, Mattia Robucci in concerto con Playlost

Venerdì 23 ottobre alle ore 21:30 al Quaranthana, Teatro Comunale di San Miniato chiudono i concerti, restituzione della residenza artistica TeatRock. Verso la Musica di Ricerca con Mattia Robucci.

TeatRock. Verso la Musica di Ricerca è un progetto ideato dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno di SIAE e MiBACT, nell’ambito del programma per chi crea, con il supporto del Comune di San Miniato, nato per giovani musicisti, under 35, per sviluppare un percorso creativo con una residenza artistica di quindici giorni.

Mattia Robucci presenterà PlayLost, dalla musica cantautoriale alla musica elettronica, partirà dalla chitarra acustica e dalla voce, entrambi strumenti portanti della tecnica compositiva dell‘autore, rivestiti di suoni e ritmi elettronici di carattere minimale.

Un percorso artistico volto a ritrovare la musica della tradizione folk-blues americana ed europea, partendo però dal rock alternativo e dal post rock ai margini di quella che è stata una vera e propria rivoluzione digitale nella società e di riflesso nel mondo della musica.

Un viaggio nato per naufragare alla deriva tra un presente di isolamento digitale di massa e un passato in cui la musica forniva una sublimazione collettiva, in quanto atto creativo di chi mette in atto la performance artistica e di chi la ascolta sovrapponendovi i suoi messaggi e i suoi linguaggi, per le sofferenze della vita, nel tentativo di approdare, chissà come e chissà dove ad un futuro un po' più umano nel suo essere digitale.

Il concerto, a prenotazione obbligatoria al 370 3687878, avrà luogo nel rispetto delle normative anti-covid.

Quaranthana Teatro Comunale San Miniato

Via Zara 58, 56028

San Miniato – (loc. Corazzano) (PI)

BIGLIETTO UNICO 5 EURO

Prenotazione obbligatoria 370 3687878 comunicazione@teatrinodeifondi.it

Fonte: Ufficio Stampa