Sostegno al Mes dall'Empolese Valdelsa, Romano (Fi): "Sindaci passino alle decisioni concrete"

E’ cronaca della giornata di ieri la presa di posizione unanime degli undici sindaci dell’empolese valdelsa di “pieno sostegno al MES, affinchè si possano impiegare subito 37 miliardi da destinare alla sanità”. Nella Nota si legge di “37 miliardi che i Sindaci dell’Unione reputano di importanza strategica per rafforzare e rendere più efficiente la sanità pubblica”.

Forza Italia condivide questa preoccupazione ed ha espresso da tempo il proprio assenso al ricorso allo strumento del Meccanismo Europeo di Stabilità.

Nel caso di ricorso al prestito, il tasso d’interesse sarebbe negativo con una scadenza a sette anni e praticamente zero nel caso di una scadenza a dieci. In questa maniera, visti gli attuali rendimenti dei titoli di Stato, l’Italia realizzerebbe un considerevole risparmio laddove dovesse viceversa ricorrere ad un prestito cercandolo sul mercato collocando titoli di Stato.

La somma conseguita potrebbe essere investita in ricerca e ammodernamento del Servizio sanitario nazionale attraverso un programma di digitalizzazione ; nel rafforzamento della medicina di base ; nella modernizzazione delle strutture ospedaliere ; nella revisione del sistema delle residenze sanitarie assistite.

Su quest’ultima destinazione, si confida che il Partito Democratico, avvii una seria e costruttiva riflessione in ordine al procedimento di “privatizzazione” di Villa Serena. Procedimento che già allo stato presenta diverse opacità che le opposizioni tutte, sia nel consiglio comunale a Montaione che presso l’Unione dei Comuni ad Empoli, non hanno mancato di evidenziare e denunciare.

Tornando al MES, la circostanza che tale somma sia accompagnata dal vincolo di destinazione, non solo non è un ostacolo, ma è una vera e propria benedizione, considerata la naturale propensione a disperdere ingenti risorse per obiettivi addirittura controproducenti. Del c.d. reddito di cittadinanza, per esempio, il governo in carica non è riuscito a ridisegnarne perfino i criteri di erogazione.

I Sindaci in questione quindi, si adoperino concretamente presso il loro referente nazionale Zingaretti. Le titubanze sul punto del loro principale alleato di governo, M5S, non possono prolungare la stasi in atto, la politica dei continui rinvii, la paralisi decisionale su una questione reputata essenziale. La tenuta dell’esecutivo Conte, non vale la totale assenza di decisioni.

Forza Italia con il presidente Berlusconi ha dato da tempo la disponibilità a votare a favore dell’utilizzo del Meccanismo Europeo di Stabilità, poiché l’interesse dell’Italia non ha nulla a che vedere con le questioni di politica interna.

Il Partito Democratico e i suoi Sindaci quindi, passino dai proclami alle decisioni concrete. La situazione sanitaria del paese, com’è noto, non consente più irresponsabili ritardi.

Giuseppe Romano, Capogruppo Forza Italia Unione Comuni Empoli, Cons.re Comunale Montaione