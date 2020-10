Una bambina è caduta da un dislivello di cinque metri sul Monte Serra. La piccola era coi genitori a Vicopisano in località Verruca quando è caduta da un sentiero. C'è stata subito molta apprensione, ma l'intervento dei soccorsi è stato fondamentale. I vigili del fuoco squadra SAF di Pisa sono intervenuti assieme ai sanitari inviati dal 118. La bambina sta bene ed è stata portata in codice verde in ospedale.