Giornata dell'affido, striscione in municipio a Poggio a Caiano

“L’affidamento familiare è un tema particolarmente caro all’amministrazione di Poggio a Caiano che quest’anno ha lavorato sia all’istituzione di un’apposita giornata dedicata alla sensibilizzazione, sia alla stesura di un protocollo d’intesa che coinvolge anche i comuni di Prato, Montemurlo e Vernio. L’accoglienza di un bambino o di un ragazzo in affidamento è un gesto di amore, di coraggio e soprattutto di speranza che coinvolge famiglie e piccoli con storie diverse alle spalle. Per questo, come comuni, desideriamo essere ancora più uniti”. Queste le parole dell’assessore ai Servizi Sociali Maria Teresa Federico, in merito alla celebrazione della giornata dell’affidamento familiare. “Come Comune abbiamo deciso di fare un’opera di sensibilizzazione, installando uno striscione sulla facciata del municipio a partire da lunedì 19 e per tutta la durata del mese di ottobre, da ormai 10 anni riconosciuto come il mese dell’affido”.

Possono diventare affidatari famiglie, coppie ma anche singoli con o senza figli e non sono previsti limiti di età. L'affidamento part time prevede che il bambino venga accolto per alcune ore nell'arco della giornata, mentre nel residenziale il bambino vive stabilmente con la famiglia affidataria mantenendo rapporti con la famiglia d'origine.

“Una forma di accoglienza temporanea alla quale teniamo molto – aggiunge il sindaco Francesco Puggelli – supportare un bambino o un ragazzo in difficoltà è un gesto nobile, per questo le famiglie che lo fanno meritano tutto l’appoggio necessario da parte di istituzioni ed associazioni dedicate”.

Per informazioni e approfondimenti, 0574 1836477 oppure 0574 1836412. Indirizzo e-mail: servizioaffidi@comune.prato.it.

Fonte: Ufficio stampa