Scomparsa Donatella Carmi Bartolozzi, cultura toscana in lutto

È venuta a mancare nella notte dopo una lunga malattia Donatella Carmi Bartolozzi, vice Presidente di Fondazione CR Firenze e creatrice di File. Aveva 71 anni. In molti l'hanno ricordata.

L’Azienda sanitaria Toscana Centro "si stringe ai familiari con le più sincere condoglianze per la scomparsa di Donatella Carmi Bartolozzi, presidente e fondatrice di File (Fondazione Italiana di Leniterapia) che ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo e all’affermazione della rete delle cure palliative aziendali. Fin dalla fondazione quasi 20 anni fa di File, Donatella non ha mai fatto mancare l’apporto suo personale e della Fondazione di cui è stata presidente con un sostegno economico, operativo e soprattutto - sottolinea il direttore delle cure palliative della Ausl Toscana centro, Piero Morino, nonché socio fondatore di File - di sensibilizzazione culturale affinché il diritto a non soffrire fosse garantito nel fine vita e nelle fasi più avanzate di una malattia inguaribile.

Il contributo di Donatella Carmi è stato essenziale nell’evidenziare i bisogni dei malati e nell’affiancare l’Azienda che oggi, grazie alla sua sensibilità, potrà continuare a offrire questo servizio sul territorio di competenza, negli hospice e negli ospedali aziendali e nelle Rsa".