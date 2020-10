Una 69enne è stata scippata da un incappucciato a Firenze. La donna, di origini argentine, stava rincasando in pieno centro. Fra via dell'Agnolo e piazza Ghiberti il malvivente, a volto coperto e in bici, l'ha aggredita. Le ha strappato il marsupio contenete 100 euro e documenti personali ed è fuggito. La donna ha avvisato la polizia che ha inviato volanti sul posto, le indagini sono in corso.