Smart manufacturing, seminario con Confindustria Toscana Nord

Si chiama smart manufacturing ed è un approccio nuovo alla produzione manifatturiera: le interconnessioni fra le macchine e lo scambio di informazioni fra le persone, assicurati dallo sviluppo della digitalizzazione, sono orientati all'incremento dell'efficienza e quindi della competitività delle imprese. Una evoluzione, questa, che non è circoscritta alla singola realtà aziendale ma che investe l'intera catena del valore di cui essa fa parte.

È con questo tema che si apre "Road to Innovation. Il 4.0 per il rilancio", ciclo di quattro webinar organizzato da Confindustria Toscana Nord con Digital Innovation Hub Toscana e Schneider Electric. L'appuntamento è per martedì 20 ottobre alle ore 14.30 ed è aperto a tutti gli interessati, che possono iscriversi sul sito www.confindustriatoscananord.it.

Fonte: Ufficio stampa