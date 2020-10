Ancora campionato di Serie B allo stadio comunale ‘Carlo Castellani’ dopo la pausa per le nazionali ci saranno due gare in una settimana, entrambe in notturna. Appuntamento martedì sera, 20 ottobre, alle 21, con la gara Empoli-Spal; a aseguire venerdì 23 ottobre, sempre alle 21 col derby Empoli-Pisa. QUI le info sulla viabilità.