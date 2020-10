Belen Rodriguez, weekend romantico in Mugello

Una fuga romantica in camper insieme al nuovo compagno Antonino Spinalbese per Belen Rodriguez. In camper in giro per la Toscana nelle stories di Instagram della showgirl e del suo compagno, hairstylist milanese, si intravedono le colline del Mugello, il lago di Bilancino da Barberino di Mugello e un campeggio della zona.

Da qualche parte in Italia, riprese in movimento dal camper preso a noleggio e momenti di vita privata condivisi con oltre 9 milioni di followers e paesaggi toscani sullo sfondo dei giorni di relax della coppia.