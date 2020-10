I vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi sono intervenuti nel pomeriggio di oggi intorno alle 18.30, 19 ottobre, a Montaione per l'incendio di un trattore. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle 21. Il mezzo si trovava in aperta campagna ed era fermo da diversi giorni. Le cause che hanno scatenato l'incendio non sono note, ma il proprietario con ogni probabilità presenterà denuncia contro ignoti.