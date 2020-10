Commissione d'inchiesta parlamentare sul Forteto, Ehm (M5S): "Passo importante"

“La missione di oggi presso Il Forteto è stata sicuramente un passo importante nella raccolta di tutti gli elementi utili per l’attività della commissione di inchiesta. Oggi erano presenti, per motivi di Covid-19, una delegazione ridotta della commissione d'inchiesta, composta dalla presidente, alcuni membri dell'ufficio di presidenza, nonché la senatrice Bottici, proponente dell’istituzione della commissione. Tutti hanno condiviso l’importanza di essere lì per conoscere da vicino quella realtà e continuare in maniera condivisa il percorso iniziato per fare piena luce su quanto accaduto”.

“Abbiamo avuto modo di incontrare alcune delle vittime che ancora lavorano nella cooperativa, i lavoratori e i soci, oltre che il presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa Maurizio Izzo e il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa. Un’occasione attesa da tempo da una commissione che lavora esclusivamente per la ricerca della verità”.

“Nota negativa della giornata e da condannare senza alcun dubbio, però, è stata l'accoglienza e presenza non giustificata durante la nostra visita agli alloggi dell’ex presidente della cooperativa Stefano Pezzati, uno dei capi della setta che anche davanti ai commissari ha affermato di non credere nelle sentenze. Una situazione francamente imbarazzante e che purtroppo va nella direzione opposta rispetto all’obiettivo condiviso da tutti di scindere il futuro della cooperativa da quello della setta. Solo dopo il suo allontanamento abbiamo voluto e potuto continuare il nostro sopralluogo al Forteto. Ci dispiace e non comprendiamo infine che nonostante la nostra richiesta, non fossero presenti i sindaci revisori della cooperativa.

Nonostante questo, siamo determinati a continuare la nostra attività in commissione e ci auguriamo di poter proseguire nell’ascolto e nell’analisi di tutti gli elementi che contribuiscano a fare assoluta chiarezza su questa vicenda”.

Yana Ehm Deputata Movimento 5 Stelle