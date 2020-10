Coronavirus, bimba positiva in nido a Figline, classe in quarantena

Una bimba che frequenta un nido comunale a Figline e Incisa Valdarno è risultata positiva al Covid-19 e la classe è stata messa in quarantena preventiva. La sindaca di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai, ha reso nota la comunicazione ricevuta dall'Azienda sanitaria. "Nella mattina mi è stato comunicata dall’Azienda sanitaria la positività al COVID-19 di una bimba che frequenta il nostro nido 'Trenino'. La bimba sta bene, ma a seguito di questa comunicazione la classe di appartenenza è stata posta in quarantena preventiva, insieme alle relative educatrici ed assistenti. Nei nostri nidi comunali ciascuna classe ha ingressi, spazi e personale dedicati. Nessuna parte della didattica avviene in promiscuità, pertanto NON si è reso necessario sospendere l’attività di tutto il plesso interessato".

La sindaca comunica nella nota anche gli altri casi di positività al covid-19.

"Mi è stato inoltre comunicato dalla Dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo di Incisa la positività di una ragazza, non residente nel nostro Comune, che frequenta la nostra scuola media Dante Alighieri. A seguito della comunicazione la classe di appartenenza sarà posta in quarantena.

Al momento tutti gli altri plessi comunali, dal nido alla secondaria di primo grado, proseguono regolarmente l’attività didattica.

Al momento le positività al COVID-19 nel Comune di Figline e Incisa, a seguito delle ultime comunicazioni pervenute dalla Asl, sono complessivamente 31.

Molti dei contagi sono rilevati nei medesimi nuclei familiari e, quindi, diversi casi sono collegati tra di loro. La maggioranza delle persone si trova in isolamento presso il proprio domicilio, senza sintomi o comunque con sintomi lievi; qualcuno, invece, ha avuto bisogno di un ricovero ospedaliero. Nessuna delle persone attualmente contagiate appare in gravi condizioni. A tutti loro va il nostro augurio per una rapida e serena ripresa.

Nella giornata di ieri, direttamente dalla famiglia, mi è stato comunicato il decesso di una signora di 87 anni, con numerose pregresse patologie, che nei giorni scorsi era risultata positiva al COVID-19 ed era ricoverata presso l’Ospedale di Ponte a Niccheri. Alla famiglia va il cordoglio di tutta la nostra comunità per la perdita subita in questo momento così difficile".

La situazione nella RSA – ASP MARTELLI

"La situazione della Asp Martelli viene costantemente monitorata anche attraverso test sierologici, svolti preventivamente a tappeto su tutti gli ospiti e su tutti gli operatori. L’ultimo screening è stato effettuato in data 25 settembre, evidenziando la negatività di tutti i soggetti testati. Nei giorni scorsi, come riportato nel comunicato diffuso venerdì 16 dalla Asl, il concentrarsi su diversi ospiti di Casa Martelli di stati febbrili ha portato all’isolamento delle persone interessate e alla conseguente effettuazione di tamponi sugli stessi e su alcuni operatori. Tutti i tamponi sono risultati negativi, confermando che la struttura è, al momento, libera da COVID.

Resta comunque massima l’attenzione, con la limitazione delle visite, l’utilizzo di tutti i DPI previsti e con l’individuazione di reparti che possano essere isolati e trasformati in "reparti bolla" in caso di positività, che ci auguriamo non siano mai riscontrate".

FONDAMENTALE LA PREVENZIONE

Al di là delle importanti nuove misure introdotte dall’ultimo DPCM, ormai abbiamo imparato le tre semplici regole fondamentali: lavarsi spesso le mani o comunque igienizzarle con gel alcolici, mantenere il distanziamento fisico, indossare SEMPRE la mascherina.

Ricordiamolo.