Covid, Lega Salvini Firenze: "Asl assente, situazione imbarazzante"

“A Firenze – dichiara il Consigliere della Lega Andrea Asciuti – succede che se una classe di una materna va in quarantena causa Covid, i genitori non ricevono comunicazione dall’Asl necessaria per comunicare l’assenza dal lavoro”.

“Non solo – continua Asciuti – ma al numero indicato per contattare la stessa Azienda Sanitaria non risponde nessuno. Questo causa disagi gravi e irreparabili per le famiglie fiorentine che, anziché sentirsi tutelate dal nostro sistema sanitario, vengono abbandonate. Un danno che combattiamo, come quello causato dall’interruzione delle gite scolastiche: se svolte in sicurezza permettono di tenere in piedi un intero settore”.

“Abbiamo presentato – evidenziano il Capogruppo Federico Bussolin e Andrea Asciuti – una interrogazione urgente oggi in Consiglio Comunale per avere le spiegazioni dovute e per comprendere dall’Assessore competente quale sia lo stato reale di salute nelle nostre scuole, alla luce anche della richiesta avanzata da Nardella per i Covid test salivari. Non solo, occorrerà capire quali contromisure prenderemo visto il sovraffollamento dei mezzi pubblici. Non vorremmo – concludono Bussolin e Asciuti – che nelle nostre scuole non venisse prestata la dovuta attenzione”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa