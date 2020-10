Crea bici e regala sorrisi, il bel gesto di Devid Barneschi

Si chiama Devid Barneschi, abita a Santa Maria a Monte, è appassionato di moto e fino a pochi giorni fa non aveva ancora realizzato il sogno di un ragazzo. Ci è riuscito grazie ai social per una storia molto bella. Il fatto è successo di recente, quando Barneschi ha creato un vero e proprio pezzo unico. Si tratta di una bici per un bambino speciale, che su Facebook ha visto le creazioni di Devid e lo ha contattato.

Il figlio dell'uomo non poteva andare sulla bici, quindi ha chiesto aiuto a Barneschi. Questi non ci ha pensato nemmeno un secondo, è andato a prenderla e ha studiato (e ideato) la soluzione migliore.

La bici è stata ultimata in poco tempo. Il piccolo ha potuto così utilizzarla con i pezzi unici di Devid Barneschi e, in pratica, non vuole più scendere, come dice il papà. "Spero che questa mio piccolo intervento regali tanti sorrisi ed emozioni, alle volte basta veramente poco" ha commentato il santamariamontese.