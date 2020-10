Formazione, 10 milioni per gli aderenti a Fondimpresa

In arrivo 10 milioni di euro per la realizzazione di Piani formativi condivisi rivolti ai lavoratori delle micro e piccole imprese aderenti a Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

Dal 20 ottobre è infatti attivo l’Avviso 2/2020 dedicato proprio alle micro e piccole Imprese. In Toscana il numero di aziende potenziali beneficiarie dell’avviso è di circa 5.700.

“L’Avviso 2/2020 – spiega Carlo Frighetto, presidente di Fondimpresa Toscana – è un’opportunità importante per le aziende sotto i 50 dipendenti, ideato a sostegno della fase di ripresa delle imprese. Si tratta di uno strumento nuovo, un aiuto per le aziende che tra i destinatari della formazione possono includere anche lavoratori posti in cassa integrazione guadagni ed apprendisti. Inoltre, per la prima volta, le aziende potranno evitare l’onerosità dell’anticipo dei costi delegando a Fondimpresa il pagamento del fornitore individuato.”

I Piani formativi condivisi, saranno esclusivamente interaziendali, ovvero dovranno essere richiesti da almeno due imprese. Ogni singola impresa partecipante ai piani presentati a valere sull’Avviso 2/2020 si vedrà concedere un contributo aggiuntivo per un importo compreso tra 1.500 e 3.500 euro, secondo le modalità e le condizioni previste dall'Avviso.

La presentazione delle domande sarà consentita dalle ore 9:00 del 20 ottobre 2020 fino alle ore 13:00 del 31 dicembre 2020. Tutto il materiale è consultabile sul sito www.fondimpresa.it

In un momento delicato e particolare come quello che stiamo vivendo, Fondimpresa ha messo in campo iniziative diverse per fronteggiare al meglio la doppia emergenza, sanitaria ed economica, che sta colpendo il Paese così duramente.

Fonte: Confindustria Toscana