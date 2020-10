La deputata Legnaioli (Lega): "Bene appello sindaco Conti, Governo sostenga aeroporto Galilei"

"Sostegno totale all'appello del sindaco Conti. Il governo garantisca la dovuta attenzione al sistema aeroportuale toscano, a cominciare dal Galilei di Pisa. Presenterò nelle prossime ore un'interrogazione al governo. Va fatto il possibile e l'impossibile. Non rischiamo solo che Pisa venga tagliata fuori dal resto del mondo, ma anche che circa mille lavoratori finiscano in mezzo a una strada con le loro famiglie. Per il territorio sarebbe il colpo di grazia dopo il lockdown della scorsa primavera. Occorre fare presto e bene".