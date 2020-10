Massimiliano Damerini e Mattia Fusi solisti a Universo Bach all'Auditorium di S. Stefano

Per la critica è “uno dei massimi pianisti italiani della nostra epoca, con Benedetti Michelangeli e Pollini”. Massimiliano Damerini mette da parte l’amato repertorio contemporaneo per immergersi, anima e corpo, nell’Universo Bach. Il pianista genovese è ospite del secondo appuntamento della rassegna dedicata al genio di Eisenach, mercoledì 21 ottobre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze (ore 21) nell’ambito dei Concerti della Liuteria Toscana.

Quasi un passaggio di testimone con l’altro pianista della serata, il giovanissimo Mattia Fusi, che la devozione al compositore tedesco l’ha dimostrata aggiudicandosi l’edizione 2019 del Premio Bach di Würzburg (compreso il premio del pubblico).

La direzione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è affidata a Mario Ruffini - ideatore di questa integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Bach in tre serate - e tra i solisti è impossibile non ricordare i flautisti Angela Camerini e Cosimo Macchia.

Apre la serata Massimiliano Damerini con il “Concerto in re maggiore BWV 1054”: trascrizione di un precedente concerto per violino, la partitura marca l’alternanza di primi piani tra solista e orchestra. La tastiera procede senza interruzioni, talvolta come accompagnamento, in altri momenti come una sorta di basso continuo.

Con il “Concerto in mi maggiore BWV 1053” si confronta invece Mattia Fusi: in questo caso siamo di fronte a una traslitterazione, del Concerto per oboe o flauto, già utilizzato per le cantate “Gott soll allein mein Herze haben BWV 169” e “Ich geh und suche mit Verlangen BWV 49”.

Ancora Damerini, stavolta con il “Concerto per pianoforte e orchestra in fa minore BWV 1056” e il “Concerto per pianoforte, due flauti e orchestra in fa maggiore BWV 1057”, solisti Angela Camerini e Cosimo Macchia ai flauti.

Per l’occasione, la sezione d’ archi dell’Orchestra da Camera Fiorentina suonerà strumenti storici della liuteria toscana, tra cui una viola settecentesca di Gasparo Piattellini.

Programma concerto

Johann Sebastian Bach

Concerto per pianoforte e orchestra in Re maggiore BWV 1054

Concerto per pianoforte e orchestra in Mi maggiore BWV 1053

Concerto per pianoforte e orchestra in Fa minore BWV 1056

Concerto per pianoforte, due flauti e orchestra in Fa maggiore BWV 1057

