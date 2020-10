Misure anticovid, rinviata assemblea cittadina a Vingone

L’Amministrazione Comunale ha deciso di disdire l’appuntamento con Sindaco e Giunta in coerenza con le disposizioni contenute nel Dpcm 18 ottobre 2020.

In coerenza con le disposizioni anticovid contenute nel Dpcm 18 ottobre 2020, l’Amministrazione Comunale ha rinviato a data da destinarsi l’assemblea con i cittadini del quartiere di Vingone, il Sindaco e la Giunta, fissata per lunedì 19 ottobre alle 21,30 presso i locali della Scuola del Fiume nell’Area Socet. L’assemblea rientra nel ciclo d’incontri “Identità Comune – Sei quartieri da chiamare per nome”.