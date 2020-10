Nuovo semaforo sull’attraversamento pedonale via Forlanini-via Rastrelli

È stato attivato oggi da Silfi il nuovo semaforo pedonale in via Forlanini, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale all'altezza di via Rastrelli. L’impianto era stato chiesto da cittadini e Quartiere per aumentare la sicurezza di un attraversamento molto utilizzato per la presenza nella zona del polo universitario e del centro commerciale. L’impianto, a chiamata e attivabile su prenotazione, è provvisto di avvisatori acustici e pulsanti per non vedenti. Per quanto riguarda la viabilità, le tempistiche del semaforo pedonale sono coordinate con quelle dell'impianto via Forlanini-via Sigoli, per favorire lo scorrimento su via Forlanini.

“Anche questo semaforo si inserisce nella campagna di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali che stiamo portando avanti da tempo” sottolinea l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. Tra questi per esempio l’impianto attivato a settembre in viale Redi in corrispondenza del collegamento tra San Jacopino e la fermata Redi della linea tranviaria T2 Vespucci.

Anche questo nuovo impianto è controllabile da remoto con la possibilità di intervenire da parte della centrale operativa di Silfi con l’attivazione di piani specifici a seconda delle necessità. (

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa