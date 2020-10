Ruba gratta e vinci da un bar, in manette 52enne

Terminato il suo turno di lavoro in un bar, ha preso due blocchetti di gratta e vinci per 450 euro e ha provato a lasciare il locale. Il fatto è avvenuto a Capalbio e una 52enne di origini romene è stata arrestata, si trova ora ai domiciliari.

La donna, addetta alle pulizie, è stata notata da un carabiniere in borghese. La 52enne poteva accedere alle aree interdette al pubblico e ne ha approfittato per prendere i blocchetti, ma è stata fermata e messa in manette.