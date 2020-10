Abetone Multipass inverno, prezzi fermi sui giornalieri e plurigionalieri

La prima neve, con una spruzzata la scorsa settimana, ha già fatto la sua comparsa sulle cime più alte del Comprensorio dell'Abetone. Si comincia così a guardare alla nuova stagione 2020/2021. Pur tra le incertezze della attuale fase della pandemia il Consorzio Abetone Multipass ha voluto dare un segnale incoraggiante sul versante dei prezzi agli appassionati di sport invernali.

“Nonostante il difficile inverno 2019/2020, con la neve arrivata pochi giorni prima della chiusura imposta dal lockdown – commenta il Presidente di Abetone Multipass Giovanni Guarnieri – per la nuova stagione 2020/2021 manteniamo invariati tutti i prezzi su giornalieri e plurigionalieri.

Abbiamo inoltre allungato fino al 2 novembre, quindi di oltre un mese, i termini per l'acquisto in prevendita degli stagionali, garantendo a chi acquista questo tipo di biglietto la possibilità di rimborso in caso di chiusura forzata degli impianti dovuta al Covid-19”.

Il Consorzio ha infatti messo a punto, per gli acquirenti degli stagionali 2020/2021, una serie di rimborsi scaglionati: in caso di chiusura per Covid-19 prima dell’inizio della stagione invernale 2020/2021 ci sarà un rimborso del 100%; per chiusura entro il 10 gennaio 2021 il rimborso sarà del 50%; per chiusura entro il 15 febbraio 2021 rimborso del 25%; entro il 15 marzo 2021 infine il rimborso sarà del 10%.

“Abbiamo avuto una buona estate – continua Guarnieri – con tanta gente che ha scoperto per la prima volta o riscoperto la nostra montagna. L'obiettivo è quello di invogliare queste persone, oltre che i nostri abituali frequentatori, a ritornare in inverno. Insieme ai prezzi fermi confermiamo infatti anche tutte le promozioni, che saranno attivate nel corso della stagione: dalle offerte prima neve alle formule 4x5 e sono allo studio pacchetti tutto compreso con skipass, scuola di sci e soggiorno”.