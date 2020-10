Anno Dantesco, accordo in Prefettura per la mostra 'Dante-Poeta Eterno'

Il Prefetto Laura Lega, il Dirigente della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze Luana Nencioni, il Presidente dell’Opera di Santa Croce Irene Sanesi e il Presidente della “Felice Limosani S.r.l.” Felice Limosani si sono riuniti quest’oggi, in videoconferenza, per sottoscrivere digitalmente l’accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto “Dante – Il Poeta Eterno”.

L’artista Felice Limosani ha concepito la mostra, che sarà aperta al pubblico dal 14 settembre 2021 al 10 gennaio 2022, per la celebrazione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Le numerose iniziative culturali si svolgeranno all’interno dei locali del complesso monumentale dell’Opera di Santa Croce, in parte di proprietà del Fondo Edifici di Culto (FEC), ente dotato di personalità giuridica legalmente rappresentato dal Ministro dell'Interno.

Con la firma di questo accordo il Prefetto, delegato dallo stesso FEC, metterà a disposizione dell’artista, a titolo gratuito, i locali del complesso costituiti dal Chiostro, dalla Cappella Pazzi, dalla Cripta e del Cenacolo.

Le parti si sono altresì impegnate ad organizzare una serie di incontri rivolti alla figura dantesca, da svolgersi all’interno del Cenacolo di Santa Croce nell’arco di sei giornate da individuare nel periodo compreso tra il 13 settembre 2021 e il 15 dicembre 2021.

È stato infine costituito un comitato tecnico-scientifico, composto dai rappresentanti degli enti sottoscrittori e della Comunità dei Frati Minori Conventuali di Santa Croce, allo scopo di garantire la massima collaborazione nella predisposizione della mostra e delle ulteriori attività programmate.

Il venturo anno dantesco rappresenta una preziosa occasione per la rinascita di Firenze, particolarmente colpita dalla attuale crisi sanitaria, e questo progetto si pone l’obiettivo di rinnovare la capacità attrattiva della città per il turismo culturale, oltre a quello simbolico di pacificare la figura del Poeta con la sua patria.

“L’accordo quest’oggi sottoscritto”, ha detto il Prefetto Lega, “evidenzia che la leale collaborazione inter-istituzionale e gli strumenti consensuali di partenariato pubblico-privato costituiscono mezzi sempre più importanti per la diffusione e per la condivisione della conoscenza e della cultura”.

Fonte: Prefettura di Firenze - Ufficio Stampa