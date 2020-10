Biblioteca di Santa Maria a Monte ottiene 5mila euro da spendere in libri

Finanziamenti destinati alle biblioteche. Questo è ciò che è accaduto al settore delle biblioteche pubbliche, al centro di un importante decreto firmato il 4 Giugno 2020 dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Con la finalità di attenuare il periodo “nero” provocato dal lockdown di librerie e biblioteche nei mesi scorsi, il provvedimento prevedeva l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli enti locali.

Tra queste è rientrata la Biblioteca Comunale di Santa Maria a Monte, la quale, presentando domanda, è risultata assegnataria di circa 5000 Euro da spendere per l’acquisto di volumi.

Una somma che ha permesso alla biblioteca di accrescere il proprio patrimonio librario, tramite l’acquisto di libri di saggistica di tutte le discipline, oltre a romanzi di autori che non possono mancare in una biblioteca, quali Umberto Eco, Dacia Maraini, per citarne solo alcuni.

Visti i tempi, un aiuto senz’altro di non poco conto per chi vorrà usufruire dei servizi bibliotecari, aperti e disponibili al prestito librario. Perché la cultura non conosce chiusura.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte