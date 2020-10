Covid-19, il Comune di Livorno attiva il servizio consegna spesa a domicilio per chi è in quarantena

Il Comune di Livorno ha attivato il servizio di acquisto e consegna di beni di prima necessità (come alimenti e prodotti per igiene personale, ecc), per i nuclei familiari in quarantena per Covid-19, segnalati dalla Asl Toscana Nord Ovest.

Il servizio è rivolto esclusivamente a chi non abbia alcun aiuto da parte di amici o parenti o da altre strutture del territorio.

La consegna dei beni viene effettuata dal Comune di Livorno - con l’ausilio eventuale della associazioni di volontariato - nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18.

I cittadini interessati devono contattare il numero telefonico 329/6898856 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 12, per comunicare le proprie necessità.

I costi sostenuti per questa attività sono rimborsabili al Comune tramite bonifico bancario - IT 97 X 01030 13900 000006800090 MONTE DEI PASCHI SIENABIC-SWIFT: PASCITMMLIV con la seguente causale: “rimborso spese quarantena”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa