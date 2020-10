Addio a Fedora Guerrieri, la 'mamma di scorta' dei santacrocesi

Dalle sue mani sono transitati migliaia di santacrocesi e non solo. Parliamo di Fedora Guerrieri detta Mirella, ostetrica che ha lavorato per oltre 60 anni nel secolo scorso. La dipartita è ancora più dolorosa sapendo che il coronavirus purtroppo ha agito aggravando le condizioni di salute di Guerrieri.

Nel 2018 era stato conferito un premio dal Rotary Club di San Miniato, l'8 marzo del 2019 invece è stato il Comune di residenza a premiarla come donna degna di nota.

Questo il messaggio di cordoglio del sindaco Giulia Deidda.

Ho appena ricevuto una notizia dolorosa per la nostra comunità: ci ha lasciato Fedora Guerrieri, Mirella per le santacrocesi e i santacrocesi; ci ha lasciato per aver contratto il covid-19, perché non è vero che il virus è meno aggressivo, come si sente dire in giro, ci sono ancora contagiati con sintomi importanti e, purtroppo, si continua anche a morire di covid-19.

Stavolta posso davvero dire, senza retorica, che con Mirella se ne va un pezzetto di noi, perché Mirella ha fatto nascere intere generazioni di bambine e bambini, me compresa: per oltre sessanta anni ha portato avanti la sua carriera di ostetrica, accompagnando le donne del nostro paese nell’avventura più straordinaria della vita, l’esperienza del parto e del diventare mamme.

Proprio lo scorso anno, in occasione dell’8 marzo le avevamo dato un riconoscimento a nome della nostra comunità per il lavoro di una vita, un lavoro di donna al fianco delle donne.

Sono sicura che ognuno di noi rivolgerà un pensiero a lei nelle prossime ore, pur non potendolo fare di persona, e ognuno di noi conserverà la sua immagine di professionista sicura, caratterizzata da una solida umanità, che si scioglieva in grandi abbracci e sorrisi ogni volta che incontrava per strada tutte le sue bambine e i suoi bambini, come amava chiamarci e ricordarci perché lei amava definirsi “la mamma di scorta”. Ciao Mirella, Santa Croce sarà un po’ più sola senza di te.