Festival Qui Cantat, concerto a Vinci in ricordo di don Ruggero Rinieri

Domenica 25 ottobre, alle ore 17.30 alla pieve di San Giovanni Battista a Sant'Ansano in Greti, torna “Qui Cantat”, la rassegna di concerti organizzata dalla parrocchia all'interno della chiesa vinciana recentemente restaurata.

Protagonista sarà l'orchestra “Amedeo Bassi” di Montespertoli, completa in tutte le sezioni - archi, legni, ottoni e percussioni - composta da trentacinque elementi e guidata dal maestro Massimo Annibali.

Contrariamente a quanto previsto, a causa delle misure di sicurezza sanitaria per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, non prenderà parte all'esibizione il coro ma soltanto l'orchestra “Amedeo Bassi” e la solista, il soprano Francesca Caponi. Il programma spazierà dai brani celebri tratti dal repertorio classico, ai classici della musica cinematografica, fino ai brani sacri.

Il concerto sarà dedicato a don Ruggero Rinieri, parroco per oltre 50 anni di Vitolini e delle parrocchie della zona, a dieci anni dalla sua scomparsa. Il repertorio che l'orchestra eseguirà è stato scelto anche ricordando i brani che don Ruggero amava in modo particolare. La pieve di Sant'Ansano è stato un luogo a lui molto caro, in cui adorava celebrare messa e la prediligeva anche per le cerimonie importanti come le comunioni e le cresime. Anche il giorno della sua morte, che lo colse all'improvviso nella domenica di Pentecoste, avrebbe dovuto celebrare la prima comunione nella chiesa di Sant'Ansano.

Don Renato esprime tutta la sua gioia e gratitudine per questo evento, seppur in un periodo di grandi difficoltà per tutti. A don Ruggero lo legava una profonda stima e amicizia personale. In questo 2020 i parrocchiani avrebbero voluto commemorare la scomparsa del parroco con tante iniziative, ma i tempi non lo hanno permesso e questo concerto è al momento l'unico evento in sua memoria.

“L'Amministrazione comunale di Vinci - afferma l'assessore alla Cultura, Sara Iallorenzi - ha accolto con grande piacere la volontà di Monsignor Bellini di celebrare un concerto in ricordo di don Ruggero Rinieri, in un luogo a lui caro, cardine del suo sacerdozio. Il suo operato nel nostro territorio, lungo quasi 50 anni, fa parte della storia di Vitolini. Sarà un momento lieto per tutta la comunità”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa