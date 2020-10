È tempo di gomme invernali: buono sconto di 20 euro alla Carrozzeria Guerriero

Per non incorrere in sanzioni amministrative , entro il 15 Novembre 2020 sarà obbligatorio montare gomme invernali sulle proprie auto. Infatti La legge prevede l’obbligo di gomme invernali (o in alternativa le catene a bordo) a partire dal 15 Novembre 2020 e fino al 15 Aprile 2021.

La sicurezza, prima di tutto

Si tratta di una misura di sicurezza per garantire l’incolumità di tutti durante i mesi più freddi, quando il clima avverso e le temperature basse rendono il fondo stradale particolarmente pericoloso.

Le gomme invernali, alle temperature più rigide e in condizioni di asfalto bagnato o innevato, garantiscono uno spazio di frenata dal 20 al 50% minore rispetto alla controparte estiva. Ciò può giustificare la spesa per un treno di gomme adeguato per affrontare l’inverno, dato che in certi casi fermare il proprio veicolo anche solo 5 metri prima significa evitare un incidente.

Gomme invernali o 4 stagioni, scoprile alla Carrozzeria Guerriero

La Carrozzeria Guerriero offre una vasta scelta di pneumatici di tutte le marche, tra cui Michelin, Goodyear, Hankook, Continental, Viking e molte altre a prezzi convenienti. A chi prenota un nuovo treno gomme entro il 31 ottobre 2020 riserva uno sconto immediato di €20 (esclusa promo in corso su pneumatici Mirage). Non resta che scegliere tra pneumatici invernali e 4 stagioni.

La scelta del pneumatico, il consiglio di Guerriero

Se percorrete molti km l’anno, ed esaurite due treni di gomme, uno estivo ed uno invernale, nel giro di 2 o massimo 3 anni, scegliete pneumatici invernali in inverno ed estivi in estate, scegliere pneumatici quattro stagioni non vi garantirebbe nessun vantaggio economico ed avrete prestazioni migliori su tutte le superfici.

Se percorrete pochi km l’anno, una valida alternativa consiste nell’acquisto di un treno gomme 4 stagioni (con simbolo M+S). Consigliate soprattutto per un uso urbano del veicolo. Le gomme allseason garantiscono buone performance in tutte le condizioni atmosferiche e su ogni tipo di strada, dalla pioggia fino alla neve, dal terreno asciutto alle superfici bagnate. Queste coperture permettono inoltre i di risparmiare la spesa del cambio stagione.

L'offerta per le gomme invernali o 4 stagioni

Mentre per chi è gia’ fornito di un doppio treno di pneumatici, estivi-invernali potrà usufruire del servizio cambio stagione a soli €40 per gomme non montate su cerchio e €25 per gomme già montate su cerchio.

La Carrozzeria Guerriero ha selezionato Platin, marchio Europeo del Gruppo CONTINENTAL, come prodotto ideale dato l’ottimo rapporto qualità-prezzo offerto sia per gli pneumatici invernali che 4 stagioni.

Per maggiori info, prenotazioni servizi e ordini pneumatici sono attivi i seguenti recapiti :

0571464358

0571920062

3888313339 whatsapp

Si consiglia di chiamare con la carta di circolazione alla mano per controllare le misure autorizzate per il proprio veicolo

