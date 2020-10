Isola del Giglio, positivo dipendente comunale. Uffici chiusi al pubblico

Nella mattinata di oggi è risultato POSITIVO un dipendente comunale, non residente sull’isola ma in carico al Comune di Grosseto. Il tampone naso-faringeo è stato infatti effettuato presso le strutture ospedaliere di Grosseto, quindi, in ottemperanza al protocollo di prevenzione al contagio, l’Amministrazione comunale ha stabilito la temporanea sospensione delle attività dello sportello al pubblico. Il 30 settembre scorso era stato disposto, come da avviso pubblicato sul sito istituzionale, l’ingresso contingentato previo appuntamento, privilegiando i contatti da remoto. Per eventuali urgenze è sempre possibile contattare telefonicamente gli uffici che rimangono a disposizione dei cittadini e di tutta l’utenza.

SITUAZIONE CONTAGI

Il numero dei contagi in carico al Comune di Isola del Giglio, a parte il nuovo positivo di oggi, rimane abbastanza stabile. Data la nuova situazione sono stati disposti tamponi che interesseranno tutto il personale comunale fatto salvi tutti i contatti di caso già noti all’autorità sanitaria.

PRESCRIZIONI ANTICONTAGIO

I cittadini tutti, residenti e non, sono caldamente invitati a seguire attentamente le prescrizioni e le precauzioni contenute nel nuovo decreto che consentono di prevenire il diffondersi del contagio.

Fonte: Comune di Isola del Giglio