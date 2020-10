Lezioni nelle sale di Palazzo Borghese per il liceo Galileo di Firenze: raggiunto l'accordo

Potenziare la didattica 'in presenza': è questo l'obiettivo del liceo classico Galileo di Firenze che ha raggiunto un accordo per consentire lezioni nelle sale di Palazzo Borghese in caso di compito in classe. Attualmente l'istituto sta operando in modalità duale, con i ragazzi del primo e dell'ultimo anno sempre in classe, e presenza alternata tre giorni a settimane per gli studenti delle altre classi. Palazzo Borghese solitamente è utilizzato per matrimoni, meeting aziendali, cene di gala e congressi.