'I sapori di casa', in libreria il ricettario del montespertolese Mattia Compagnucci

Aveva scritto un giallo nel 2017, adesso torna in libreria con un'opera molto diversa ma legatissima al territorio. Mattia Compagnucci da Montespertoli (o meglio, da Marango) esce con 'I sapori di casa', edito da Porto Seguro. Il libro si trova in tutte le librerie e si può ordinare anche online.

Annunciato pochi mesi fa, il libro del giovane cuoco montespertolese è in libreria. Il progetto nasce sia dall'amore per la propria terra, sia come 'abbecedario di cucina'. L'idea è arrivata a Compagnucci durante il lockdown, quando per scherzo iniziò su Facebook con delle dirette dove spiegava tutti i segreti della cucina.

"È stato un modo carino di far compagnia alle persone che non potevano uscire di casa, un modo allegro dove abbiamo scherzato e passato del tempo in compagnia. Dove regnava la felicità e la voglia di imparare. È stato emozionante quando ti inviavano le foto dei piatti che sono riusciti a realizzare" afferma lo stesso Compagnucci.

Cosa rappresenta questo libro per il giovane cuoco? "Un traguardo che se si vuole con tenacia e coraggio si riesce a portare a termine. Niente va dato per scontato, ci vuole del tempo e tanto sacrificio, ma sarà il risultato dei sorrisi più belli".

E allora spazio al libro, alle cinquanta ricette spiegate passo dopo passo e arricchite dalle fotografie di Ruben Ramerini.

Gianmarco Lotti