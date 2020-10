Mercato della fiera di San Luca a Pontedera, ecco le disposizioni anti-covid

Poichè tuttavia l'atteggiamento di prudenza massima ci ha accompagnato in ogni azione quotidiana abbiamo, di concerto tra gli uffici, i giostrai e le loro rappresentanze sindacali, avviato un tavolo di confronto per stabilire il COME organizzare in sicurezza lo svolgimento del Luna Park, EXPO e mercato in sicurezza. Sono state stabilite misure di massimo controllo antiCovid: l'accesso alle aree consentito solo con la mascherina anche prima dell'obbligo nazionale, steward che controllano e contingentano gli accessi, la predisposizione di gel disinfettante presso ogni attrazione e la sanificazione sulle postazioni di ogni singola attrazione più volte durante la giornata. Stiamo inoltre impegnando le associazioni di volontariato per la sorveglianza e per garantire il pronto intervento sanitario. La nostra attenzione, si è dunque concentrata sull'unico versante possibile: l'adozione di misure e prescrizioni straordinarie così come devono essere dispiegate al pari di svariate altre attività della vita quotidiana potenzialmente foriere di assembramenti, perchè le regole basilari e fondamentali di contrasto al contagio epidemiologico vengano attuate e rispettate. Indispensabile sarà, ovviamente, al luna park come a qualsiasi ristorante, sul corso Matteotti così come all'uscita delle scuole, l'adozione collettiva di comportamenti virtuosi e corretti, responsabili e di buon senso. L'unico modo per non bloccare nuovamente l'Italia in un lockdown generalizzato è quello di non abbassare la guardia. Ecco perché crediamo che la soluzione per gestire questa nuova fase dell'emergenza non sia vietare in modo arbitrario ed estemporaneo questa o quella attività, chiudere questa o quella piazza ma collettivizzare in modo rigoroso le norme e le precauzioni che servono a ciascuno ed a tutti."