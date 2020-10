Pd Empolese Valdelsa approva contro la discriminazione per motivi legati al sesso, orientamento sessuale e identità di genere

È stato approvato ieri, lunedì 19 ottobre, nella seduta del consiglio comunale di Empoli, che si è tenuto in modalità telematica, con i voti contrari dei gruppi di Fratelli d’Italia e Lega, l’ordine del giorno a firma di Partito democratico e Questa è Empoli avente per oggetto “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere”.

“RE.A.DY, la rete italiana delle regioni, province autonome ed enti locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, ha lanciato un’azione di sensibilizzazione a livello nazionale a sostegno della proposta di legge contro l’omotransfobia in discussione in Parlamento- spiega Chiara Pagni, consigliera di Questa è Empoli delegata del Comune di Empoli in RE.A.DY- Nei mesi estivi i rappresentanti dei soggetti aderenti alla rete hanno lavorato al documento, approvato poi dall’intera rete e condiviso al tavolo nazionale LGBT recentemente istituito all’Unar”.

“Ogni cittadina e cittadino e ogni amministratore che vive e conosce il proprio territorio sa quanto i fenomeni come l’omofobia e il sessismo siano purtroppo ancora ben radicati in tutte le comunità. È fondamentale dunque mandare un messaggio forte e chiaro al legislatore: il nostro Paese ha bisogno di questa legge e non c’è più tempo da perdere- aggiunge il capogruppo del PD Simone Falorni, altro firmatario dell’odg- Dispiace solo che il documento non abbia ottenuto il voto unanime delle varie forze politiche presenti in consiglio. Alcuni gruppi, che hanno votato contro, continuano a sostenere tesi che indicano la norma in discussione come liberticida o inutile, in quanto l’ordinamento italiano già tutelerebbe le vittime di certi atti, miopi di fronte a un susseguirsi di violenze sia fisiche che morali, nonché ad azioni discriminatorie, di cui con cadenza quasi quotidiana ci giunge notizia. Senza contare chi non denuncia, e rimane purtroppo in un limbo di silenzio e dolorosa chiusura”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa