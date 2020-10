Prove statiche, Ponte 28 febbraio chiuso al traffico

Per consentire l’esecuzione di verifiche statiche con prove di carico, il Ponte 28 febbraio è chiuso al traffico venerdì 23 ottobre 2020 dalle 9 alle 12. La verifica del ponte è a cura dell’ufficio Tecnico del settore Opere pubbliche del Comune di Scandicci. Per chi si muove dal centro di Scandicci a Firenze e viceversa, il tragitto alternativo alla direttrice via di Scandicci, via Poccianti, piazza Marconi segue il percorso da viale Aldo Moro. L’ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale provvederà a posizionare la segnaletica stradale sul posto, oltre che agli incroci lungo l’asse viario interessato per indicare le strade alternative.

